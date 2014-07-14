Великобритания к 2018 году построит свой первый космодром

Как пишет издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, космодром будет предназначен для коммерческого использования, в частности для отправки туристов на околоземную орбиту.

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В качестве площадок для размещения космодрома британцы рассматривают восемь территорий, сред них присутствует и север Шотландии, который, однако, может быть исключен из списка в случае провозглашения Шотландией независимости по результатам референдума 18 сентября 2018 года, сообщает Lenta.ru.

Название для космодрома планируется обнародовать во время авиасалона в Фарнборо 15 июля 2014 года. В его строительстве и экспулуатации, предположительно, будут принимать участие британская компания Virgin Galactic и американская фирма XCOR. Стоимость услуг Virgin Galactic по запуску туриста в космос оценивается в 200 тысяч долларов с человека, который в течение 2,5 часов облетит Землю по круговой орбите.

Также британское правительство инвестировало около ста миллионов долларов в создание самолета Skylon, совершающего полет ниже линии Кармана (границы между атмосферой Земли и космосом, находящейся на высоте около 100 километров над уровнем моря) и способного доставить за два часа пассажиров из Великобритании в Австралию. Сейчас это занимает почти в десять раз больше времени.

Правительство Дэвида Камерона предпринимает усилия по восстановлению своей космической программы, свернутой более 40 лет назад. В настоящее время британские спутники запускаются в основном с российских и американских космодромов.