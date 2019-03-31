Facebook ужесточит контроль за видеотрансляциями после теракта в Новой Зеландии

После теракта сеть выявила более 900 видеороликов с фрагментами трансляции террориста.

Соцсеть Facebook усилит контроль за прямыми трансляциями после теракта в мечетях Новой Зеландии. Напомним, что один из нападавших пошагово показывал свои действия в прямом эфире.

О таком решении сообщила операционная директор сети Шерил Сэндберг, передает Громадське со ссылкой на газету The New Zealand Herald.

«Мы должны делать больше», — говорится в письме Сэндберг, которая указывает на теракт в Новой Зеландии.

В частности, Facebook планирует ограничить возможность выходит в трансляции для тех, кто уже нарушал правила сети, ускорить распознавания и удаления видео со сценами насилия.

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Она добавила, что после теракта сеть обнаружила более 900 видеороликов с фрагментами трансляции террориста.

За первые 24 часа после расстрела людей в мечетях новозеландского Крайстчерча сеть Facebook удалила 1,5 млн видео, на котором нападающий в прямом эфире пошагово показывал свои действия.

Напомним, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч открыли огонь, погибли 49 человек.

Утром 17 марта полиция нашла еще одно тело после расстрела, число погибших возросло с 49 до 50.

За 9 минут до расстрела людей в двух мечетях новозеландского Крайстчерча террорист разослал свой манифест по более 30 парламентским адресам, в том числе премьер-министру страны Джасинде Ардерн. Отметим, что в манифесте, обнародованном перед нападением, террорист отметил: «Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине».

Обвиняемый в убийстве 50 человек во время теракта в мечетях Новой Зеландии Брентон Таррант отказался от услуг адвоката.