Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей бойни в Новой Зеландии

За первые 24 часа Facebook снял с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке.

Социальная сеть Facebook удалила более 1,5 миллиона видеозаписей стрельбы в Новой Зеландии.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Facebook.

"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", – сказано в сообщении.

Официальный представитель Facebook Мия Гарлик добавила, что в соцсети будут работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.

Также в Facebook выразили соболезнования родственникам и близким погибших в Новой Зеландии.

Как сообщал УНИАН, в мечети новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, после чего еще одна - в мечети пригорода Линвуда. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.

Позже полиция задержала четырех участников нападения: трех мужчин и одну женщину. Отмечается, что один из боевиков снимал, как он стреляет в жертв. Считается, что одним из вооруженных людей является австралиец, написавший 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.

Всего в результате нападения, по последним данным, погибли 49 человек, 47 ранены.