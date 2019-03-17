Facebook удалил более 1,5 миллиона видеозаписей бойни в Новой Зеландии
Социальная сеть Facebook удалила более 1,5 миллиона видеозаписей стрельбы в Новой Зеландии.
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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу Facebook.
"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", – сказано в сообщении.
Официальный представитель Facebook Мия Гарлик добавила, что в соцсети будут работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.
Также в Facebook выразили соболезнования родственникам и близким погибших в Новой Зеландии.
Как сообщал УНИАН, в мечети новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, после чего еще одна - в мечети пригорода Линвуда. Также полиция обезвредила ряд самодельных взрывных устройств, обнаруженных в автомобилях после обстрела мечети.
Позже полиция задержала четырех участников нападения: трех мужчин и одну женщину. Отмечается, что один из боевиков снимал, как он стреляет в жертв. Считается, что одним из вооруженных людей является австралиец, написавший 74-страничный манифест, из которого ясно, что это террористический акт.
Всего в результате нападения, по последним данным, погибли 49 человек, 47 ранены.