Названы смартфоны с самым высоким и самым низким излучением

В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании.

Смартфон Xiaomi обладает самым высоким уровнем излучения из всех, представленных на рынке.

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К такому выводу пришли эксперты, исследование которых опубликовала компания Statista в своем "Твиттере". В антирейтинг попали сразу четыре модели китайской компании. Первое место досталось смартфону Xiaomi Mi A1, на третьем месте оказался Xiaomi Mi Max 3, на шестом расположился Xiaomi Mi Mix 3, наконец, 15-е, предпоследнее место занял телефон Xiaomi Redmi Note 5.

Также аналитики включили в список два смартфона компании Apple - IPhone 7 и IPhone 8. Они находятся на 9-м и 14-м местах соответственно.

Также в "Tвиттер"-аккаунте Statista представлен рейтинг смартфонов с самым низким уровнем излучения. В нем лидирующую позицию занимает Samsung Galaxy Note 8.

Более того, телефоны этой марки заняли сразу половину списка из 16 позиций. Так, на четвертой, пятой и шестой строчке оказались Samsung Galaxy А8, Samsung Galaxy S8+ и Samsung Galaxy 7S edge соответственно. Флагман компании Samsung Galaxy S9 оказался на девятом месте, Samsung Galaxy J6+ - на 12-м, Samsung Galaxy J4+ - на 14-м, предпоследнее место досталось Samsung Galaxy S8.

При составлении рейтингов аналитики использовали данные на декабрь 2018 года, предоставленные Федеральным агентством радиационной защиты Германии. В исследовании принимали участие такие марки, как Apple, Blackberry, Google, HTC, Huawei, Samsung, LG, Motorola, OnePlus, Sony, Xiaomi и ZTE.