Xiaomi представила легкий мобильный браузер Mint

Приложение, как отмечается, по сути является упрощённой версией браузера, встроенного в оболочку MIUI.

Китайская компания Xiaomi выпустила для мобильной ОС Android браузер Mint.

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Как сообщает ITC.ua, приложение по сути является упрощённой версией браузера, встроенного в оболочку MIUI. Теперь он доступен для установки на любых устройствах под управлением Android 4.4 и выше.

Согласно описанию, Mint Browser – это лёгкий (файл установки занимает всего 10 МБ), быстрый, безопасный и абсолютно нетребовательный к ресурсам устройства мобильный браузер.

В приложении реализован голосовой поиск, режим «Инкогнито», ночной режим и режим чтения, экономия трафика, синхронизация и прочее.

В то же время, в приложении отсутствует функция блокировки рекламы, а выбор поисковой системы ограничен - Yahoo или Google.

Приложение уже доступно для загрузки в Google Play.

Напомним, руководство компании Google было вынуждено отказаться от разработки специального поисковика для Китая, который бы соответствовал жестким требованиям цензуры в этой стране.