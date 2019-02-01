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Facebook удалил сотни связанных с Ираном страниц

08:07, 01 февраля 2019
Наука и IT
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Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые, по утверждению представителей соцсети, были связаны с Ираном.

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Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности».

Также в компании уточнили, что в общей сложности было удалено 780 страниц, групп и аккаунтов в обеих социальных сетях.

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Теги: #Иран#Facebook