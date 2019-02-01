Facebook удалил сотни связанных с Ираном страниц

В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности».

Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые, по утверждению представителей соцсети, были связаны с Ираном.

Читайте такжеFacebook накануне выборов усилит борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией

Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности».

Также в компании уточнили, что в общей сложности было удалено 780 страниц, групп и аккаунтов в обеих социальных сетях.