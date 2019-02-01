Facebook удалил сотни связанных с Ираном страниц
08:07, 01 февраля 2019Наука и IT
59 0
В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности».
Facebook опубликует список российских пользователей, которые размещали и распространяли ложную информацию
Компания Facebook удалила несколько сотен аккаунтов в фейсбуке и инстаграме, которые, по утверждению представителей соцсети, были связаны с Ираном.
Читайте такжеFacebook накануне выборов усилит борьбу с фейковыми новостями и дезинформацией
Об этом сообщается в официальном блоге компании.
В Facebook подчеркнули, что аккаунты демонстрировали признаки «скоординированной, вводящей в заблуждение деятельности».
Также в компании уточнили, что в общей сложности было удалено 780 страниц, групп и аккаунтов в обеих социальных сетях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter