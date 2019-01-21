Facebook потратит $7,5 миллионов на изучение этических проблем ИИ
04:08, 21 января 2019Наука и IT
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В компании отметили, что это решение поможет продвинуться в сфере изучения этики новых технологий.
В Facebook подчеркнули, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается соцсеть / фото pixabay
Компания Facebook планирует выделить $7,5 млн на изучение этических проблем с искусственным интеллектом.
«Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом в целях поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ», — говорится в сообщении на сайте компании.
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В компании также отметили, что это решение поможет продвинуться в сфере изучения этики новых технологий.
В Facebook подчеркнули, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается соцсеть.
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