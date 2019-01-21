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Facebook потратит $7,5 миллионов на изучение этических проблем ИИ

04:08, 21 января 2019
Наука и IT
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В Facebook подчеркнули, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается соцсеть / фото pixabay

«Facebook объявляет о партнерстве с Мюнхенским техническим университетом в целях поддержки создания независимого центра исследования этики ИИ», — говорится в сообщении на сайте компании.

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В компании также отметили, что это решение поможет продвинуться в сфере изучения этики новых технологий.

В Facebook подчеркнули, что ИИ является базой практически для всего, чем занимается соцсеть.

Ранее сообщалось, что Facebook грозит рекордный штраф за нарушение приватности.

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Теги: #Facebook#искусственный интеллект