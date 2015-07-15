Apple официально запустила новый плеер iPod touch

В новом iPod touch есть 8-миксельная фотокамера iSight и фронтальная камера FaceTime высокого разрешения, передает Русская служба Би-би-си.

Также в нем использовали тот же чип A8, что и в последнем iPhone 6.

Представители Apple сообщают, что новый iPod поступит в продажу уже 15 июля и будет стоить (в США) $199 - за модель объемом памяти 16GB, $249 - за 32GB и $299 - за 64GB.

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Кроме того, впервые будет выпускаться 128-гигабайтная модель, стоимость которой - $399.

Напомним, новости о возможном скором обновлении линейки iPod стали появляться с выходом iTunes версии 12.2. При подключении своих устройств к компьютеру внимательные пользователи отмечали, что медиакомбайн демонстрировал плееры в цветах, которые нельзя купить в Apple Store в данный момент.

Прежде в большинстве случаев поводом для обсуждения готовящихся к выпуску новинок становился именно выход свежих версий операционной системы iOS.