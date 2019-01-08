Робопсы на беспилотных авто: в Лас-Вегасе представили новый способ доставки посылок

Специальная машина-беспилотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) будет привозить роботов-собак, куда необходимо, а они будут добираться до получателя.

В США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять роль курьера.

Об этом сообщает TechCrunch. Технологию представила компания Continental на выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.

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Специальная машина-беспилотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) будет привозить роботов-собак, куда необходимо, а они будут добираться до получателя.

Отмечается, что такая технология очень эффективна, она призвана повысить доступность, эффективность и безопасность в сфере доставки посылок.

Ранее сообщалось, что доставкой почты в Норвегии начнут заниматься работы.