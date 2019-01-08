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Шагающий автомобиль: в США показали внедорожник будущего (видео)

17:08, 08 января 2019
Наука и IT
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Работа над Elevate еще не завершена / фото hyundai.news

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам. Такая машина сможет передвигаться по бездорожью, участвовать в спасательных операциях и помогать людям с особенностями развития.

ВИДЕО: YouTube HyundaiWorldwide

Работа над Elevate еще не завершена. Когда автомобиль может поступить в серийное производство, пока неизвестно.

Ранее в США электрический грузовик Tesla испытали на дорогах.

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Теги: #автомобиль#Hyundai