Шагающий автомобиль: в США показали внедорожник будущего (видео)

Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам. Такая машина сможет передвигаться по бездорожью.

На выставке в Лас-Вегасе Hyundai представил прототип шагающего автомобиля Elevate.

Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам. Такая машина сможет передвигаться по бездорожью, участвовать в спасательных операциях и помогать людям с особенностями развития.

ВИДЕО: YouTube HyundaiWorldwide

Работа над Elevate еще не завершена. Когда автомобиль может поступить в серийное производство, пока неизвестно.

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