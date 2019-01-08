Шагающий автомобиль: в США показали внедорожник будущего (видео)
17:08, 08 января 2019Наука и IT
610 0
Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам. Такая машина сможет передвигаться по бездорожью.
Работа над Elevate еще не завершена / фото hyundai.news
На выставке в Лас-Вегасе Hyundai представил прототип шагающего автомобиля Elevate.
Об этом сообщает "Русская служба ВВС". Колеса машины прикреплены к роботизированным ногам. Такая машина сможет передвигаться по бездорожью, участвовать в спасательных операциях и помогать людям с особенностями развития.
ВИДЕО: YouTube HyundaiWorldwide
Работа над Elevate еще не завершена. Когда автомобиль может поступить в серийное производство, пока неизвестно.
Ранее в США электрический грузовик Tesla испытали на дорогах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter