Вулкан в Индонезии уменьшился втрое после серии извержений (видео)

Высота индонезийского вулкана Анак-Кракатау до извержения составляла 338 метров.

Индонезийский вулкан Анак-Кракатау после серии мощных извержений на прошлой неделе потерял две трети своей высоты и три четверти своего объема.

Как сообщили в центре вулканологии Индонезии в субботу, 29 декабря, по оценке ученых, высота вулкана после извержений составляет 110 метров над уровнем моря, пишет DW.

До этого высота Анак-Кракатау составляла 338 метров. Вулкан также потерял 150-180 миллионов кубических метров своего объема - сейчас его объем составляет, по оценкам ученых, от 40 до 70 миллионов кубических метров.

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Серия извержений вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе, разделяющем индонезийские острова Ява и Суматра, привело к разрушительному цунами 22 декабря, жертвами которого стало более 420 человек. Больше всего от природного бедствия пострадали жители округа Пандегланг. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома после природной катастрофы.

Вулкан Анак-Кракатау вырос со дна моря рядом с другим большим вулканом Кракатау после извержения в 1883 году. Выше уровня моря вулкан вырос в 1929 году и с того времени продолжал неуклонно расти. В сентябре 2018 года его высота составляла 338 метров.