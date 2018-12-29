Во двор селянина в Карпатах упал метеорит (видео)

Метеорит едва не сжег гараж селянина. Мужчина сначала подумал, что кто-то бросил во двор гранату.

Во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, упал метеорит, едва не спалив гараж мужчины.

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Сначала горец Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он отметил что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж, говорится в сюжете ТСН.

Потушив огонь, Богдан нашел камень весом около двух килограмм. Проанализировав информацию из интернета, мужчина выяснил, что камень может иметь космическое происхождение.

Журналисты проконсультировались с учеными из Технического университета нефти и газа. Там подтвердили, что камень - действительно метеорит. Находка оказалась хандритом - самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученый отметил, что в его составе есть никель, поэтому небольшой по размеру он имеет такой вес.

Сейчас находку передали в музей гуцульской магии.

Как сообщал УНИАН, американец 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом за 100 тысяч долларов.