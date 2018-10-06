Американец 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом за $100 тысяч (видео)
21:36, 06 октября 2018Курьёзы
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Камнем уже заинтересовались музей и институт.
Иллюстрация / REUTERS
Первой метеорит в камне узнала профессор геологии из Мичиганского университета Мона Сирбеску.
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Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате. По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой, а проверить ее на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.
Американец 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом за 100 тысяч долларов
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