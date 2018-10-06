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Американец 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом за $100 тысяч (видео)

21:36, 06 октября 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

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Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате. По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой, а проверить ее на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.

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Теги: #США#метеорит