Американец 30 лет подпирал дверь камнем, который оказался метеоритом за $100 тысяч (видео)

Камнем уже заинтересовались музей и институт.

Первой метеорит в камне узнала профессор геологии из Мичиганского университета Мона Сирбеску.

Читайте такжеМелкий грабитель: в Италии муравей пытался украсть из ювелирного магазина бриллиант (видео)

Оказалось, что он состоит из железа и никеля и является одним из крупнейших небесных тел, найденных в штате. По словам владельца, глыба досталась ему вместе с фермой, а проверить ее на подлинность он решил, начитавшись историй, как выгодно продают метеориты.