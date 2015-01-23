Австралийские врачи представили тест, предсказывающий смерть пациента в течение 30 суток

Австралийские врачи представили тест, позволяющий определить, умрут ли пожилые пациенты в течение 30 суток после поступления в больницу. По мнению специалистов, этот тест даст им шанс спокойно съездить домой и попрощаться с близкими. Кроме того, внедрение такого обследования позволит избежать напрасных трат на лечение. Проект представлен в журнале Supportive & Palliative Care, а коротко о нем сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Врачи изучили 112 специальных исследований и определили, какие конкретно тесты и вопросы наилучшим образом прогнозируют неизбежную смерть. Всего они учли 29 индикаторов (возраст, состояние здоровья, стадия развития заболевания, опыт предыдущих поступлений по скорой и так далее). Итоговый тест показывает шансы умереть в ближайшие 30 дней (в процентах).

«Попытки предотвратить неизбежную смерть приводят к чрезмерным расходам в сфере здравоохранения. Зачастую врачи прибегают к дорогостоящим и агрессивным видам терапии, что не влияет на исход болезни, снижает качество жизни пациента и в случае провала вызывает фрустрацию у медицинских работников», — заявила ведущий автор исследования Магнолия Кардона-Моррел (Magnolia Cardona-Morrel) из австралийского Университета Нового Южного Уэльса.

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По мнению ученых, новый тест поможет врачам и медсестрам, на которых родственники пациентов оказывают давление, требуя поддерживать жизнедеятельность больных любой ценой. Кроме того, он фактически позволит неизлечимо больным выбирать между больницей и домом.

Представители общественных организаций, с которыми связались журналисты британского издания, хотя и одобрили тест, но отметили, что одного объективного решения явно недостаточно для правильного ухода за смертельно больными пациентами. Необходимо также повышение качества психологической подготовки и способности сочувствовать у врачей и медсестер, считают они. Однако вопрос этичности такого теста авторами The Telegraph не поднимался.