В Британии впервые пересадили органы новорожденного

07:20, 20 января 2015
Наука и IT
2094 0

Британские врачи совершили первую операцию по пересадке органов новорожденного.

О результатах пересадки врачи расскажут в марте / tbivision.com

Почки и клетки печени шестидневной девочки были переданы двум пациентам после того, как остановилось ее сердце, передает Би-би-си.

Эксперты говорят, что донорство от новорожденных может спасти жизни многих других детей, однако существующие в Великобритании правила значительно ограничивают эту практику.

Королевский колледж педиатрии и детского здоровья должен предоставить свой отчет о проведенной операции и ее результатах в марте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter