В Британии впервые пересадили органы новорожденного
07:20, 20 января 2015Наука и IT
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Британские врачи совершили первую операцию по пересадке органов новорожденного.
О результатах пересадки врачи расскажут в марте / tbivision.com
Почки и клетки печени шестидневной девочки были переданы двум пациентам после того, как остановилось ее сердце, передает Би-би-си.
Эксперты говорят, что донорство от новорожденных может спасти жизни многих других детей, однако существующие в Великобритании правила значительно ограничивают эту практику.
Королевский колледж педиатрии и детского здоровья должен предоставить свой отчет о проведенной операции и ее результатах в марте.
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