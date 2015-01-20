В Британии впервые пересадили органы новорожденного

Почки и клетки печени шестидневной девочки были переданы двум пациентам после того, как остановилось ее сердце, передает Би-би-си.

Эксперты говорят, что донорство от новорожденных может спасти жизни многих других детей, однако существующие в Великобритании правила значительно ограничивают эту практику.

Королевский колледж педиатрии и детского здоровья должен предоставить свой отчет о проведенной операции и ее результатах в марте.