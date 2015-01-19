В Солнечной системе могут быть еще две неизвестные планеты размером с Землю

Согласно результатам исследования, которые приводит интернет-сайт газеты Gardian, эти небесные тела могут иметь размеры, сопоставимые с размером Земли, сообщает ТАСС.

Читайте такжеSpaceX показала неудачную посадку Falcon 9 (видео)

К подобным выводам астрономов подтолкнули наблюдения за астероидами, расположенными на орбитах за Нептуном и Плутоном. Обычно траектории движения таких космических тел вокруг Солнца имеют определенные постоянные характеристики. Однако некоторые из них, как выяснилось, периодически отклоняются от стандартных маршрутов под действием гравитационного поля неких невидимых с Земли объектов крупных размеров.

"Мы считаем, что наиболее правдоподобное объяснение этого феномена заключается в том, что за Нептуном и Плутоном расположены другие неизвестные нам планеты", - утверждает профессор Карлос де ла Фуенте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе. "Невозможно с точностью назвать их количество, учитывая, что мы обладаем ограниченным объёмом данных, но наши расчеты свидетельствуют о том, что есть как минимум две такие планеты на дальних рубежах нашей Солнечной системы, а, возможно, их даже больше", - считает он.

Споры среди астрономов о количестве планет в Солнечной системе продолжаются не один десяток лет. Ещё недавно, в начале 2000-х годов, считалось что планет девять. Однако в 2006 году Международный астрономический союз лишил Плутон "звания" планеты из-за маленького размера и нетипичной, сильно наклоненной орбиты, причислив его к "транснептуновым объектам" (ТНО). Примерно в те же годы в Солнечной системе были обнаружены и другие подобные Плутону космические тела, такие как Эрида, Макемаке и Хаумеа, а ученые всерьёз задумались о возможности существования новых планет, обращающихся вокруг Солнца.

Нынешнее исследование, по мнению европейских исследователей, может оказать поистине революционное влияние на наше представление о Солнечной системе, если расчеты подтвердятся, и новые крупные объекты удастся обнаружить.