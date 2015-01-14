NASA успешно испытало двигатели сверхтяжелой ракеты для полета на Марс

На ней NASA намерено выводить на орбиту корабль многоразового использования Orion, с помощью которого в 2020-х годах запустят первую пилотируемую экспедицию на Марс, отметили в агентстве, передает Новое время.

Испытания прошли на стенде в Космическом центре имени Джона Стенниса.

На испытаниях ракетные двигатели запустили примерно на восемь минут, что стало первым реальным запуском техники такого типа со времени их испытания в программе Спейс Шаттл в 2009 году. Новые проверки запланированы на апрель. Всего до теста самой ракеты на двигателе намерены провести восемь тестов общей длительностью до часа.

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Четыре таких агрегата NASA вместе с основным разработчиком и изготовителем ракеты, компанией Boeing, намерены установить на первую ступень крупнейшей ракеты-носителя SLS (Space Launch System). Последнюю сделают длиной более ста метров и массой около трех тысяч тонн. По подсчетам, SLS сможет выводить на околоземную орбиту за раз до 130 тонн полезного груза.

Первые тесты SLS ожидаются в 2017 году. Создание ракеты оцениваестя в $2,8 млрд.