Зонд NASA впервые приблизился к Солнцу и передал на Землю сигнал

Полученный сигнал свидетельствует, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные.

Солнечный зонд NASA Parker провел свое первое сближение с Солнцем, пролетев мимо звезды на расстоянии около 24 млн км. Следующие семь лет зонд будет использовать гравитацию Венеры, чтобы приблизится к Солнцу.

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Аппарат, созданный Лабораторией прикладной физики Джона Хопкинса, передал первый сигнал после сближения с Солнцем. Полученный сигнал свидетельствует, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные. Но эта запись - только первая из многих, обещают участники миссии Parker. Фаза первого сближения окончится 11 ноября и через несколько недель зонд начнет передавать на Землю научные данные, передает newsone со ссылкой на Inverse.

"Мысобираемся приблизиться к Солнцу ближе, чем раньше. Мы не собираемся это делать один раз, мы не будем делать это дважды - мы будем делать это 24 раза, и это ужасно", - рассказал менеджер проекта Эндрю Дрисман.

Наиболее тесное сближение с Солнцем запланировано на середину декабря 2024 года, когда Parker окажется на расстоянии около 9–10 солнечных радиусов (около 6 млн км) от звезды.

Используя данные, передача которых между Землей и зондом занимает около 30 минут, ученые стремятся лучше понять космическую погоду, например солнечные ветры. Хотя Солнце находится на расстоянии 150 млн км, космическая погода влияет на инструменты астронавтов и жителей Земли, искажая показания спутников, включая системы GPS.