NASA запустило виртуальные туры по экзопланетам

Пользователи могут просматривать 360-градусные панорамы, а также ознакомиться с различными частями неба и ландшафта планет.

NASA запустило проект под названием Exoplanet Travel Bureau, который открывает посетителям панорамы нескольких планет, находящихся за пределами Солнечной системы.

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На сайте можно «посетить» экзопланеты TRAPPIST-1d, Kepler-16b и Kepler-186f. Создатели предупреждают, что все изображения, сделанные художниками по их собственным представлениям, хотя и на основе реальных данных. Пользователи могут просматривать 360-градусные панорамы, а также ознакомиться с различными частями неба и ландшафта планет, передает hromadske.ua.

К каждой экскурсии есть свой постер и слоган. Например, слоган планеты с двумя солнцами Kepler-16b - "У вашей тени всегда есть компания", а красной Kepler-186f - "Там, где трава краснее". Также есть несколько постеров к планетам, у которых пока нет виртуального тура. Все изображения можно бесплатно скачать.

Специалисты подготовили для пользователей не только туры. На сайте есть таймлайн по истории экзопланет и такие проекты, как «Вселенная монстров» и «Галактика ужасов». Ученые говорят об «идеальной планете для Дракулы» с красным небом и далекими мирами, где всегда пылает свет, или идет стеклянный дождь.