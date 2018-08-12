NASA запустило зонд Parker, который впервые войдет в солнечную атмосферу (видео)

Миссия запланирована на восемь лет, проект оценивается в 1,5 млрд долларов.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило в воскресенье запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.

Об этом сообщает NASA.

Запустили зонд с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.

Американские ученые рассчитывают, что зонд предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере. В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, он приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн километров, первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко.

Проект оценивается в 1,5 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца был запланирован на 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки.