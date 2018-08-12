NASA запустило зонд Parker, который впервые войдет в солнечную атмосферу (видео)
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило в воскресенье запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца.
Об этом сообщает NASA.
Запустили зонд с помощью тяжелой ракеты-носителя Delta IV, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал.
3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATBpic.twitter.com/Ah4023Vfvn— NASA (@NASA) 12 августа 2018 г.
Американские ученые рассчитывают, что зонд предоставит им новые данные о процессах в солнечной атмосфере. В конце своей миссии, запланированной на восемь лет, он приблизится к единственной звезде Солнечной системы на расстояние около 6 млн километров, первым из созданных на Земле аппаратов зайдя в солнечную атмосферу. Ранее ни один космический корабль не приближался так близко.
Проект оценивается в 1,5 млрд долларов.
Как сообщал УНИАН, запуск автоматической станции Parker Solar Probe для изучения Солнца был запланирован на 11 августа, но сначала его перенесли на 30 минут из-за проверки состояния передачи данных, а затем отложили на сутки.