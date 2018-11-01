Столкновение с другой галактикой сделало Млечный Путь толще

Несмотря на то, что астрономы уже давно изучают Млечный Пути, наши знания о нем все равно содержат много пробелов.

Столкновение с другой галактикой около 10 миллиардов лет назад наполнило окраины Млечного Пути новыми звездами и сделало его диск толще.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает N+1.

Несмотря на то, что астрономы уже давно изучают Млечный Пути, наши знания о нем все равно содержат много пробелов. Например, исследователей давно занимает вопрос о том, каким образом образовалось его гало - масштабная структура из звезд, темной материи и газа, которая окружает галактический диск.

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Согласно современным моделям, оно могло сформироваться в результате неоднократных столкновений с другими, более компактными галактиками, остатки которых были поглощены Млечным Путем. Однако точное число этих столкновений, а также когда они произошли, до сих пор оставалось неизвестным.

Амина Хельми из Гронингенского университета вместе с коллегами нашла ответ на этот вопрос. Астрономы заключили, что основная часть внутреннего гало Млечного Пути сформировалась в результате столкновения с менее массивной галактикой около 10 миллиардов лет назад.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав химический состав, возраст, распределение и траекторию движения звезд из каталога, полученного телескопом Gaia.

Видео: NPG Press

Анализируя данные, ученые заметили, что значительная часть звезд гало, находящихся вблизи Солнца, связана с некоторой большой кинематической структурой. Сравнение распределения скоростей небесных тел с результатами моделирования столкновения Млечного Пути с другой галактикой показывает, что, скорее всего, они являются "пришельцами". В пользу этой гипотезы также говорит и содержание в светилах стабильных элементов, образованных в результате альфа-процесса, и железа.

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Альфа-элементы производятся, когда умирают крупные звезды и происходит взрыв сверхновой II типа, а железо - при взрыве сверхновой типа I, который возникает в двойных системах. Обычно галактиках соотношение [α/Fe] в звездах со временем уменьшается (в то время как их металличность [Fe/H] возрастает). Как показывают данные Gaia, многие звезды, входящие в состав кинематической структуры, имеют низкое содержание альфа-элементов, что также говорит в пользу их внегалактического происхождения. Кроме того, они имеют различную металличность, что указывает на то, что они формировались постепенно, а не в результате единой вспышки звездообразования.

Согласно расчетам астрономов, галактика, которая получила название Гайя-Энцелад, имела массу 6×108 солнечных. Ее можно сравнить с Малым Магеллановым Облаком, карликовой галактикой-спутником Млечного Пути. Столкновение с объектом такого размера должно было разогреть молодой галактический диск, сформировав более толстый современный диск.

Как сообщал УНИАН ранее, новые исследования показали, что Млечный Путь за секунду расширяется приблизительно на 500 метров за счет формирования новых звезд на окраинах. Эти выводы также касаются других похожих галактик.

На основании полученных данных ученые вычислили, что границы Млечного Пути расширяются на 15 миллиардов километров в год.