Наша Галактика расширяется каждую секунду: ученые объяснили, почему

Новые исследования показали, что Млечный Путь за секунду расширяется приблизительно на 500 метров за счет формирования новых звезд на окраинах. Эти выводы также касаются других похожих галактик.

На основании полученных данных ученые вычислили, что границы Млечного Пути расширяются на 15 миллиардов километров в год.

Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой, передает Naked Science.

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"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", — говорит испанский астроном Кристина Мартинес-Ломбилла.

Стоит отметить, что скорость расширения относительно невелика. Между тем спустя несколько миллиардов лет гипотетические сторонние наблюдатели смогут различить изменения в размерах Млечного Пути.

Как сообщал УНИАН, астрономы с помощью орбитального телескопа Hubble обнаружили галактику, в которой почти нет темной материи.