Наша Галактика расширяется каждую секунду: ученые объяснили, почему

15:29, 03 апреля 2018
Наука и IT
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Астрономы заявили о ежесекундном расширении нашей Галактики / фото spacetelescope.org

Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой, передает Naked Science.

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"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", — говорит испанский астроном Кристина Мартинес-Ломбилла.

Стоит отметить, что скорость расширения относительно невелика. Между тем спустя несколько миллиардов лет гипотетические сторонние наблюдатели смогут различить изменения в размерах Млечного Пути.

Как сообщал УНИАН, астрономы с помощью орбитального телескопа Hubble обнаружили галактику, в которой почти нет темной материи.

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Теги: #астрономы#галактика#Млечный Путь