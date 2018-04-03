Наша Галактика расширяется каждую секунду: ученые объяснили, почему
На основании полученных данных ученые вычислили, что границы Млечного Пути расширяются на 15 миллиардов километров в год.
Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой, передает Naked Science.
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"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", — говорит испанский астроном Кристина Мартинес-Ломбилла.
Стоит отметить, что скорость расширения относительно невелика. Между тем спустя несколько миллиардов лет гипотетические сторонние наблюдатели смогут различить изменения в размерах Млечного Пути.
Как сообщал УНИАН, астрономы с помощью орбитального телескопа Hubble обнаружили галактику, в которой почти нет темной материи.