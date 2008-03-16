Китай заблокировал YouTube

Власти Китая заблокировали доступ к популярному интернет-сайту видеообмена YouTube.com на своей территории после появления там десятков видеороликов с манифестациями в исторической столице Тибета Лхасе, сообщает Associated Press.

В Тибетском автономном районе Китая в течение недели бушуют беспорядки. С понедельника буддистские монахи проводят манифестации по случаю 49-й годовщины восстания в Лхасе, закончившегося изгнанием духовного лидера Тибета Далай-ламы.

Официально власти сообщили, что десять человек сгорели, но тибетские власти, находящиеся в ссылке на территории Индии, в воскресенье проинформировали, что в столкновениях на западе Китая погибли 80 человек, еще 72 получили ранения.

Китайское правительство поощряет интернет в целях образования и бизнеса, но прибегает к он-лайновому фильтрованию материалов неугодных по тем или иным причинам. Иностранные новостные сайты или сайты правозащитных групп регулярно блокируются, как только там появляются нежелательные для КНР сообщения. Местные провайдеры обязаны отслеживать контент и прибегать к цензуре в предписанных случаях.

В Китае, по данным правительства, 210 миллионов пользователей интернета, ожидается, что за короткое время китайцы опередят США и станут самыми многочисленными веб-серферами.