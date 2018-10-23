Робот-теннисист, уборщик и телеведущая: в Японии прошла выставка умных машин (видео)

В Японии прошел Всемирный съезд роботов World Robot Summit 2018.

725 изобретателей представили 1700 машин, способных заменить людей в повседневных профессиях.

Например, на выставке были представлены работы, способные самостоятельно разгрузить контейнер и разложить товар по полках. По мнению разработчиков, такие машины могут быть очень полезными в супермаркетах.

Другие машины могут выполнять за хозяина всю домашнюю работу – убрать разбросанные ребенком игрушки или навести порядок в шкафу.

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В Токио презентовали робота, который имеет собственный теннисный корт и с удовольствием играет в пинг-понг с желающими. При этом, в игре машина не уступает в скорости и сноровке человеку.

Также на выставке представили копию известной в Японии телеведущей Тетсуко Куроянаги. Появление этого работа подтверждает – в будущем журналистов легко заменят машины.

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Отметим, количество роботов на планете в 2017 году составило почти 2,1 миллиона единиц. Лидерами по поставкам умных машин являются Китай, Япония, Южная Корея, США и Германия. Повышенный интерес стран Азии к робототехнике связан со стремительным старением тамошнего работающего населения. По мнению изобретателей, на смену людям уже через 10-15 лет в развитых странах будут работать роботы.