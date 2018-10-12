Boston Dynamics показала паркур в исполнении андроида Atlas

Робот успешно перепрыгивает через бревно и в несколько прыжков взбирается на высокие ступени.

Американская роботостроительная компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим человекоподобным роботом Atlas, на котором он преодолевает полосу препятствий из бревна и высоких ступеней.

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Ролик был опубликован на официальном Youtube-канале компании Boston Dynamics. Отмечается, что робот успешно запрыгивает на ступени высотой в 40 см без потери темпа.

Отметим, что комментарии пользователей на Youtube по поводу новых успехов робота Атлас разделились. Пока одни восхищаются его эволюцией и видят в ней «будущее спорта», другие опасаются, что роботы вскоре отберут у людей работу, или же однажды вовсе уничтожат человечество.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве презентовали робота по имени София, который считается самым разумным на сегодня роботом в мире.