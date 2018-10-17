Стивен Хокинг предсказал вымирание нынешнего вида людей из-за генной инженерии

По мнению выдающегося физика, редактирование ДНК может привести к появлению нового и более совершенного вида людей.

Британский физик Стивен Хокинг вызвал споры допустив, что в мире может появиться новая раса суперлюдей. Она появится благодаря толстосумам, которые будут платить большие деньги за изменение собственного ДНК, а также генетического кода своих детей.

Как пишет The Guardian, свое страшное пророчество Хокинг сделал в ряде статей и эссе. В одной из своих работ покойный британский ученый описывал вероятность того, что генная инженерия может создать новый вид людей, который уничтожит остальных представителей нашего биологического вида.

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«Я убежден, что в течение нынешнего века люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты такие, как агрессия», - писал Хокинг.

«Вероятно, будет принят закон, который запретит генетические изменения для людей. Но кое-кто не сможет противиться искушению улучшить человеческие качества, такие как память, устойчивость к болезням и продолжительность жизни», - добавил он.

В «Кратких ответах на большие вопросы» физик предположил, что состоятельные люди скоро смогут воспользоваться генным редактированием, чтобы стать суперлюдьми с расширенной памятью, неуязвимостью к болезням, чрезвычайным интеллектом и долговечностью. Это будет иметь серьезные последствия для тех, кто « не прокачался».

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«С появлением таких суперлюдей появятся и серьезные политические проблемы для неулучшеных людей, которые будут не способны конкурировать», - заметил Хокинг.

«Наверное, они вымрут или станут неважными. Их место займут существа, которые сами себя создали и которые будут улучшать свои характеристики с еще более быстрым темпом», - убежден физик.