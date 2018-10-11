Amazon отказался от сексистского искусственного интеллекта для подбора персонала

Программу для подбора кадров в Amazon начали применять в 2014 году. Но к 2015 году специалистам компании стало очевидно, что программа отбирает в основном резюме мужчин.

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon отказался от программы, использовавшей искусственный интеллект (ИИ) для отбора потенциальных сотрудников из обширного списка претендентов на основании их резюме.

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Причина: программа отдавала предпочтение мужчинам и игнорировала женщин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в компании, передает kommersant.

Программу ИИ для подбора кадров в Amazon начали применять в 2014 году. Но к 2015 году специалистам компании стало очевидно, что программа отбирает в основном резюме мужчин. Объяснялось это тем, что программа была настроена на отбор с учетом всего объема данных по кадровому составу компании за последние десять лет. А за этот период большинство заявлений об устройстве на работу поступало именно от мужчин. Поэтому программа, как объясняют специалисты, сделала вывод: кандидаты-мужчины предпочтительнее.

Попытки специалистов Amazon внести поправки в работу программы ощутимых результатов не дали. Поэтому в начале 2017 года она была закрыта, а известно об этом стало сейчас. В настоящее время Amazon использует отдельные версии программы подбора кадров, но только для выполнения простейших задач, не требующих независимой оценки.