Основатель Amazon объявил о строительстве часов, рассчитанных на 10 тысяч лет

Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе.

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет. Об этом он рассказал в своем Twitter и разместил видеоролик о монтаже устройства.

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«500 футов в высоту (152,4 метра), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления — 10000YearClock — собирается гением Дэнни Хиллисом, Зандером Роузом и целой большой командой», — написал предприниматель.

Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе.