Amazon приступила к созданию домашних роботов - СМИ

Робот для дома, скорее-всего, будет выполнять роль виртуального помощника.

Amazon приступила к осуществлению секретного плана по созданию домашнего робота, который может получить имя Vesta.

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Проектом руководит Грегг Цер, который возглавляет подразделение исследований и разработок лаборатории Lab126 компании Amazon в штате Калифорния, сообщает Bloomberg. Lab126 отвечает за разработку таких устройств Amazon, как колонки Echo, телевизионные приставки Fire TV, планшеты Fire.

Проект Vesta возник несколько лет назад, но в этом году Amazon начала активно наращивать количество сотрудников для него. На странице Lab 126 Jobs есть десятки вакансий, таких как "инженер-программист, робототехника" и "инженер датчиков". Источники уверяют, что компания намерена начать тестирование роботов в домах сотрудников к концу этого года.

Непонятно, какие задачи должен выполнять робот Amazon. Люди, знакомые с проектом, предполагают, что робот Vesta будет своего рода Echo на колесах. Устройство сможет свободно перемещаться по дому и следовать за хозяином. В прототипах есть камеры и система компьютерного зрения, разработку которой курирует бывший инженер Apple Макс Пэли. Amazon также наняла специализированных инженеров-механиков из индустрии робототехники.

Робот для дома, скорее-всего, будет выполнять роль виртуального помощника. Подобные роботы уже существуют - это LG Hub, Mayfield Robotics Kuri и Pixar-like Jibo. Такие устройства выступают в роли связующего звена между пользователем и системой "умный дом".

Источники подчеркивают, что новый проект отличается от роботов, разработанных Amazon Robotics, дочерней компанией компании в Массачусетсе и Германии. Amazon Robotics развертывает роботов на складах Amazon для перемещения товаров.