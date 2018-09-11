Презентация Apple 12 сентября: какие iPhone представит компания (фото, видео)

Главными новинками презентации Apple 12 сентября 2018 станут новые iPhone.

Apple в среду, 12 сентября, презентует ряд новинок. Ожидается, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Plus и iPhone XC с экранами на 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма соответственно.

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Судя по опубликованным ранее фотографиям новых iPhone XS, оба их варианта будут продаваться в золотой расцветке. Всего же iPhone XS выйдут в трех цветах - еще будет "серый космос" и серебристый.

Смартфоны iPhone XS получат улучшенные OLED-дисплеи с минимальными рамками, мощнейший процессор A12, усовершенствованные камеры - двойные вертикальные, поддержку еще более быстрой зарядки и ускоренную беспроводную зарядку.

Стоит отметить, что 6,5-дюймовый iPhone XS станет смартфоном Apple с самым большим дисплеем в истории.

Ожидается, что объем оперативной памяти 5,8-и 6,5-дюймовых iPhone XS составит 4 ГБ, встроенной - 64, 256 и 512 ГБ.

Кроме того, в СМИ просочилась информация, что Apple откажется от приставки "Plus" - оба смартфона якобы будут с одинаковым именем: пользователи будут называть их 5,8-дюймовый iPhone XS и 6,5-дюймовый iPhone XS.

По информации источников The Verge, новый флагман с 6,5-дюймовым экраном может получить название iPhone XS Max.

Стоит отметить, что впервые в истории Apple iPhone XS получит поддержку двух сим-карт. Правда, эта версия будет доступна для продаж лишь в некоторых странах мира.

Цены на новые смартфоны Apple:

5,8-дюймовый iPhone XS — от $800 до $899;

6,5-дюймовый iPhone XS — от $900 до $999.

iPhone XС

Ранее появилась информация, что Apple может назвать бюджетную модель iPhone 9, однако, вероятнее всего, смартфон получил название iPhone XС. Как и сообщалось ранее, он имеет LCD дисплей вместо OLED и экран в 6,1 дюйма.

Фото iPhone XС опубликовал в Twitter пользователь Ben Geskin. Судя по снимкам, новый смартфон Apple будет доступен в трех цветах – красном, белом и синем. Смартфон получит поддержку функции распознавания лица 3D Touch, мощный процессор и улучшенную, если сравнивать с iPhone 8, камеру. У iPhone XС также будет версия с двумя сим-картами для некоторых стран.

iPhone Xc (6.1” LCD) clones/dummy models in new colors. pic.twitter.com/RybRhE7XSO — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 сентября 2018 г.

Цена будущей самой доступной новинки Apple в линейке составит, по разным данным, от $600 до $849.

Все три новых iPhone получат "монобровь", управление жестами по экрану и систему распознавания лица Face ID. Аналитики заявляют, что в 2018 году Apple окончательно откажется от сканера отпечатков пальцев Touch ID.

Старт продаж iPhone XS намечен на 14 сентября: именно в этот день откроются предзаказы на гаджеты. В продажу смартфоны поступят 21 сентября.