На МКС произошла утечка воздуха

Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом.

На российском пилотируемом корабле «Союз», который пристыкован к МКС, произошла утечка воздуха.

Об этом пишет ТАСС.

По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, утечка произошла ночью и утром 30 августа 2018 года. Причиной неполадок стала микротрещина шириной 1,5 миллиметра, образованная, по мнению конструкторов, столкновением корабля с микрометеоритом. На корабле имеется необходимый ремонтный комплект.

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«Все шесть космонавтов находились в российском сегменте. Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло», — сказал Рогозин.

Всего (в бытовом отсеке «Союз МС-09» - ред) было обнаружено два отверстия. Они были заклеены при помощи каптоновой ленты.

С 2011 года российские «Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019 году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей Dragon 2 и Starliner.