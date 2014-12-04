НАСА перенесло запуск корабля Orion, который планируют использовать для полетов на Марс

Пуск ракеты намечен на 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 киевского времени) на 5 декабря 2014 года, сообщает НАСА в своемTwitter.

Первоначально старт ракеты-носителя Delta IV с многоразовым космическим кораблем Orion был назначен на 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 киевского времени) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, однако не раз переносился в течение стартового окна, закрывающегося в 09:44 (16:44 по киевскому времени). После закрытия окна в случае незапуска ракеты ее пуск, как ожидается, будет отложен на один или два дня, сообщает Lenta.ru.

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Среди причин переноса НАСА называло судно, проплывавшее рядом со стартовой площадкой, высокую скорость ветра (в два раза превышающую максимально допустимую для запуска), превышение температуры в двигателях центральной ступени ракеты-носителя (потом оказалось, что с агрегатами все в порядке) и незакрытый дренажный клапан. Потом специалисты обнаружили периодическое захлопывание клапанов в центральной ступени и начали выяснение причин этого.

Основной целью полета является тестирование систем корабля Orion, который окажется в экстремальных условиях. Аппарат должен побывать на высокой орбите — примерно 5,8 тысячи километра, что более чем в 14 раз выше, чем МКС, где пересечет радиационный пояс Земли. В плотные слои атмосферы Orion, как ожидается, войдет со скоростью до 32 тысяч километров в час. Капсула корабля при этом разогреется до 2,2 тысячи градусов Цельсия.

Сам корабль американцы планируют использовать для полетов на Марс: в 2021 году НАСА собирается c участием Orion направить своих астронавтов уже к Красной планете.

Корабль спроектировал и построил американский аэрокосмический (и оборонный) гигант Lockheed Martin при участии специалистов ЕКА (Европейского космического агентства). Организация первого тестового полета корабля обошлась США в 370 миллионов долларов.