Появилась альтернативная теория вымирания динозавров

Ученые из Принстонского университета, Массачусетского технологического института, Университета Лозанны и Университета Амравати к выводу, что динозавров погубил не астероид, а вулканы, сообщает "Обозреватель".

В центре гипотезы находятся траппы плато Декан – крупные магматические образования, расположенные в западной и центральной части Индии. Ученые проанализировали геологические образования в траппах и выяснили приблизительное время и продолжительность масштабных извержений, пишет Naked Science.

На помощь исследователям пришел циркон – ураносодержащий минерал, который можно обнаружить в магме после извержения вулкана. В роли химических "часов" в данном случае выступают изотопы урана. Выяснилось, что масштабные извержения начались на планете за 250 тыс. лет до того, как упал предполагаемый астероид. Такие извержения продолжались еще 500 тыс. лет после этого момента и привели к тому, что динозавры исчезли с лица Земли.

Вымирание динозавров стало частью масштабного мел-палеогенового вымирания, которое имело место 65 млн лет назад. "Вулканическая" версия является одной из самых распространенных. Еще одна гипотеза гласит, что яйца и детенышей динозавров уничтожили появившиеся на Земле хищные млекопитающие.

Катастрофа привела к серьезным изменения на планете. В частности, образовавшийся углекислый газ сильно закислил океаны, что привело к гибели многих тамошних обитателей. Постепенно рушились привычные пищевые цепочки, и многие виды оказались на грани уничтожения. Таким образом, исследование укрепило "вулканическую" теорию, соотнеся по времени извержения вулканов и вымирание древних ящеров.