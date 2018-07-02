Макеты новых iPhone показали на видео

В сети было опубликовано видео, на котором представлены макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового "iPhone 9" с LCD-экраном.

В ролике представлены макеты будущих устройств с экранами 6,5 и 6,1 дюйма. Презентация смартфонов ожидается осенью текущего года.

В сети было опубликовано видео, на котором представлены макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового "iPhone 9" с LCD-экраном. Ролик был опубликован на YouTube-канале 9to5Mac, передает Максимум.

Ожидается, что 6,1-дюймовый iPhone получит жидкокристаллический экран, который будет длиннее и толще, чем у iPhone X.

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Что касается топовой модели iPhone X Plus, то ее размеры будут практически идентичными с iPhone 7 Plus.

При этом на видео не представлено главное нововведение смартфона – безрамочный OLED-дисплей.

Как сообщал УНИАН, ранее Apple и Samsung урегулировали многолетний спор о копировании дизайна iPhone.