Макеты новых iPhone показали на видео
20:09, 02 июля 2018Наука и IT
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В сети было опубликовано видео, на котором представлены макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового "iPhone 9" с LCD-экраном.
В ролике представлены макеты будущих устройств / Кадр из видео на YouTube-канале 9to5Mac
В ролике представлены макеты будущих устройств с экранами 6,5 и 6,1 дюйма. Презентация смартфонов ожидается осенью текущего года.
В сети было опубликовано видео, на котором представлены макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового "iPhone 9" с LCD-экраном. Ролик был опубликован на YouTube-канале 9to5Mac, передает Максимум.
Ожидается, что 6,1-дюймовый iPhone получит жидкокристаллический экран, который будет длиннее и толще, чем у iPhone X.
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Что касается топовой модели iPhone X Plus, то ее размеры будут практически идентичными с iPhone 7 Plus.
При этом на видео не представлено главное нововведение смартфона – безрамочный OLED-дисплей.
Как сообщал УНИАН, ранее Apple и Samsung урегулировали многолетний спор о копировании дизайна iPhone.
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