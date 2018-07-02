Компания Disney представила роботов-каскадеров, которые впоследствии заменят людей (видео)

Инженеры из Disney Research создали робота, который умеет выполнять переворот в полете с троса.

Роботы могут ориентироваться в воздухе и корректировать свой полет, чтобы трюк выглядел реалистично. Роботов планируют одевать в костюмы супергероев и «трудоустраивать» в тематические парки Disney. Читайте такжеСтудия Disney обнародовала даты своих премьер до 2020 года В будущем такие «трюкачи» могут заменить профессиональных каскадеров.

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