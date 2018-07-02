Компания Disney представила роботов-каскадеров, которые впоследствии заменят людей (видео)

11:31, 02 июля 2018
Наука и IT
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Роботов планируют одевать в костюмы супергероев и «трудоустраивать» в тематические парки Disney.

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В будущем такие «трюкачи» могут заменить профессиональных каскадеров.

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Теги: #робот#Disney#Walt Disney Company