Во время съемок "Дедпула-2" погибла каскадерка

Во время съемок второй части нашумевшего фильма "Дедпул" погибла женщина-каскадер. Она разбилась на мотоцикле во время исполнения трюка, пишет TMZ.

Несчастный случай произошел во время работы над сценой погони на мотоциклах: транспортное средство врезалось в стекло. Трагедию подтвердили также в полиции.

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Потерпевшую сразу же доставили в больницу, однако спасти каскадершу не удалось. Имя погибшей не разглашается, но СМИ сообщают, что она дублировала исполнительницу главной женской роли Зази Битц.

"Мы очень расстроены тем, что случилось сегодня утром на съемках "Дедпул-2". Наши сердца и молитвы в это трудное время - с семьей, друзьями и коллегами члена нашей команды", - написал в блоге Райан Рейнольдс.

Как сообщал УНИАН, Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи. Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма.