Telegram возобновил работу в СНГ, западной Европе и Африке

16:20, 29 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает администрация мессенджера, передает Радио Свобода.

Сбой в работе сервиса на Ближнем Востоке и Иране обещают устранить в ближайшее время.

В компании отметили, что пользователей в США, Южной Америке и Юго-Восточной Азии сегодняшние проблемы в работе Telegram не затронули.

Ранее сообщалось, что причиной неполадок в работе мессенджера стали веерные отключения электричества в Нидерландах.

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Теги: #Telegram#сбой в Telegram