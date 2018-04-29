Telegram возобновил работу в СНГ, западной Европе и Африке
16:20, 29 апреля 2018Наука и IT
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Ранее сообщалось, что причиной неполадок в работе мессенджера стали веерные отключения электричества в Нидерландах.
Иллюстрация REUTERS
Мессенджер Telegram возобновил работу в СНГ, западной Европе и Африке.
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Об этом сообщает администрация мессенджера, передает Радио Свобода.
Сбой в работе сервиса на Ближнем Востоке и Иране обещают устранить в ближайшее время.
В компании отметили, что пользователей в США, Южной Америке и Юго-Восточной Азии сегодняшние проблемы в работе Telegram не затронули.
Ранее сообщалось, что причиной неполадок в работе мессенджера стали веерные отключения электричества в Нидерландах.
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