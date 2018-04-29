Масштабный сбой в работе Telegram объяснили отключением электроэнергии

По состоянию на 11:20 часть пользователей из Украины и РФ все же смогла подключиться к мессенджеру.

Проблемы в работе мессенджера Telegram были вызваны масштабным отключением электроэнергии в Амстердаме. Сейчас работа мессенджера у части украинских пользователей восстановлена.

О причинах проблем мессенджер сообщил в Twitter.

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«Ведутся ремонтные работы после масштабного отключения электроэнергии в регионе Амстердама, которое повлияло на многие службы», - отмечается в сообщении.

Указано, что проблемы с подключением возникли у пользователей Telegram в Европе, регионе Ближнего Востока и Северной Африки, России и стран СНГ.

По состоянию на 11:20 часть пользователей из Украины и РФ смогла подключиться к мессенджеру.

Напомним, Популярный мессенджер Telegram не работал у части пользователей ночью и утром 29 апреля. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснял проблему "перегревом" на кластере серверов.

Как сообщал УНИАН, попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram привели к блокировке миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров и сопутствующих проблем в работе сайтов и сервисов, не связанных с мессенджером Павла Дурова.

Telegram, при этом, до последнего времени работал у большинства российских пользователей без VPN и прокси. Массовые блокировки IP-адресов Роскомнадзор начал 16 апреля.