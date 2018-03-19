На Землю обрушилась магнитная буря (инфографика)

В целом нестабильная геомагнитная обстановка на Земле будет наблюдаться еще несколько дней до 24-25 марта.

Самая крупная магнитная буря года зарегистрирована в ночь с 18 на 19 марта 2018 года. Пик бури был пройден около часа ночи по киевскому времени.

В максимуме амплитуда колебаний магнитного поля Земли достигла второго балла по максимально возможной пятибалльной шкале. До этого в текущем году событий такого уровня не наблюдалось, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

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Согласно стандартной шкале NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 2 способны заметно воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах (более слабые события вызывают в них лишь незначительные флуктуации), а также оказывают влияние на космические аппараты.

Возмущения магнитного поля Земли предположительно сохранятся до конца дня, но повторно того же пикового уровня уже достигнуть не должны.

Прогнозировалось, что 18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.