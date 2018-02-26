На Землю надвигается магнитная буря
16:11, 26 февраля 2018Наука и IT
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Очередная магнитная буря накроет Землю 18 марта.
Возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта / The Event Chronicle
18 марта Землю накроет магнитная буря. Также возмущенная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта.
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
До этого периода, как следует из графика активности, магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной.
График активности / tesis.lebedev.ru
В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. "Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - советует врач-терапевт Виктория Форосенко.
Как сообщал УНИАН, ученые заявили о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли, а также последующих за этим катаклизмах.
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