На Землю надвигается магнитная буря

16:11, 26 февраля 2018
Наука и IT
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The Event Chronicle

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

До этого периода, как следует из графика активности, магнитосфера с конца февраля до середины марта будет спокойной.

tesis.lebedev.ru

В такие дни медики советуют пить больше жидкости и беречь себя от опасных продуктов. "Старайтесь в такие дни высыпаться. Не перегружайте организм избытком кофе, алкоголем, тяжелой пищей", - советует врач-терапевт Виктория Форосенко.

Как сообщал УНИАН, ученые заявили о возможном скором перевороте магнитных полюсов Земли, а также последующих за этим катаклизмах.

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Теги: #магнитные бури#возмущения геомагнитного поля Земли