Оставят без "челки": СМИ рассказали о планах Apple изменить дизайн новых iPhone

Модуль в верхней части экрана последних iPhone X неформально называют "челка".

Компания Apple в следующем году, как ожидается, изменит дизайн своих новых iPhone, избавив их от черного модуля в верхней части дисплея.

Об этом сообщает The Investor со ссылкой на источники в отрасли, передает РБК.

"Apple решила отказаться со следующего года от этого модуля и уже начала обсуждать технические детали с поставщиками комплектующих", - приводит издание слова своего собеседника.

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Другие детали нового дизайна, такие как размер и форма, пока не объявлялись, добавил он.

В последней версии смартфона от Apple iPhone X экран занимает почти всю площадь передней панели. Однако в верхней части расположился небольшой черный вырез, в котором скрыты камера и сенсоры, обеспечивающие работу Face ID. Этот модуль получил неформальное название "монобровь" или "челка". В App Store даже появилось специальное приложение, которое позволяет замаскировать этот вырез.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновленный, и третий - с некоторыми из ключевых функций флагманского телефона, но менее дорогой.