Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

В четверг, 26 апреля, в селе Ивачев Долишний в Тернопольской области горело 1,5 га сухой травы.

Читайте такжеВ течение суток в Харьковской области произошло 10 пожаров в экосистемах

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что с огнем боролась 3 государственная пожарно-спасательная часть. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

В целом с начала года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 190 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 152 га.

В течение ближайших дней погода в Тернополе будет теплой, поэтому будьте внимательны и осторожны на природе.