В Тернопольской области горело 1,5 га сухой травы

16:20, 27 апреля 2018
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На Тернопольщине горела сухая трава / galinfo.com.ua

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Отмечается, что с огнем боролась 3 государственная пожарно-спасательная часть. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

В целом с начала года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 190 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 152 га.

В течение ближайших дней погода в Тернополе будет теплой, поэтому будьте внимательны и осторожны на природе.

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