В Тернопольской области горело 1,5 га сухой травы
16:20, 27 апреля 2018Регионы
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Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
На Тернопольщине горела сухая трава / galinfo.com.ua
В четверг, 26 апреля, в селе Ивачев Долишний в Тернопольской области горело 1,5 га сухой травы.
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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.
Отмечается, что с огнем боролась 3 государственная пожарно-спасательная часть. Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
В целом с начала года пожарно-спасательными подразделениями ликвидировано 190 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 152 га.
В течение ближайших дней погода в Тернополе будет теплой, поэтому будьте внимательны и осторожны на природе.
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