В Житомире патрульные задержали авто с оружием и наркотиками (фото)

У 38-летнего водителя изъяли гранаты Ф-1, РГД-5, запалы к ним, обрез охотничьего ружья, патроны, стартовый пистолет и три пакета с растительными наркотиками.

Вчера вечером в Житомире правоохранители задержали автомобиль с оружием.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 24 апреля, в 18.25 во время патрулирования на улице Князей Острожских за нарушение правил дорожного движения патрульные полицейские остановили автомобиль ВАЗ. Поскольку водитель заметно нервничал, патрульные приняли решение осмотреть машину.

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В дальнейшем, при поверхностном осмотре транспортного средства патрульные полицейские обнаружили устройство, похожее на «обрез» ружья, пистолет, две гранаты и запалы к ним, патроны к ружью, кевларовую каску, бронежилет, а также булаву.

Перевозил оружие 38-летний житель города Бердичев. В общей сложности патрульные изъяли гранаты Ф-1, РГД-5, запалы к ним, обрез охотничьего ружья, патроны, стартовый пистолет, а также три пакета с растительными наркотиками.

«Владелец этого арсенала задержан по статье 208 УПК. Проверяем происхождение оружия и боеприпасов», - написал на своей странице в Facebook начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство.