Одна из важнейших деталей в шашлыке - это маринад, ведь от него зависит вкусовая гамма и мягкость блюда.

С наступлением тепла само собой хочется шашлыков, однако многие не знают в чем замариновать мясо на шашлык. УНИАН расскажет, в чем лучше мариновать мясо.

Классический маринад для шашлыка - рецепт

Этот беспроигрышный вариант займет всего 45 минут. Для него понадобятся:

1 кг мяса;

пол килограмма репчатого лука;

300 мл растительного масла;

соль;

хмели-сунели, молотый перец, кориандр.

Сначала в эмалированную посуду вылить масло и высыпать туда специи. В таком виде маринад оставить на 20 минут. За это время нужно порезать нечищенный лук на большие кольца. При этом одну луковицу нужно мелко накрошить, щедро посолить и бросить в емкость к маслу. Затем добавить мясо в ароматный микс, перемешать и дать настояться минимум 2 часа, но можно и больше.

Видео дня

В чем мариновать шашлык из свинины - гурманам на заметку

Замариновать шашлык из свинины, чтобы был сочным - задача не сложная, главное знать простые рецепты.

Первый из них - маринад для шашлыка из свинины на кефире. Этот кисломолочный напиток смягчает мясо. Шашлык получится мягким и сочным. По этому рецепту нужны:

1 кг мяса;

400 мл нежирного кефира;

по 1 ст. л. томатной пасты, перца, паприки и горчицы;

3 ст. л. кориандра;

пучок кинзы.

Сначала мелко нарезать кинзу и смешать ее со всеми ингредиентами, а затем положить в маринад кусочки мяса и как минимум 2 часа дать постоять.

Второй рецепт с газированной минеральной водой, который раскроет настоящий вкус мяса. Нужно взять:

1 кг мяса;

150 мл минералки;

2 луковицы;

немного мускатного ореха, соли и молотого перца.

В емкость положить перец, орех и порезанный на полукольца лук. Добавить мясо, подсолить и перемешать.

Маринад для шашлыка с уксусом - по старому рецепту

Здесь при приготовлении главное не переборщить с порцией уксуса, иначе шашлык может получиться жестковатым. Для маринада потребуются:

3 кг мяса;

1 кг лука;

60 мл уксуса 9%;

30 мл растительного масла;

ложка соли;

специи.

В большую кастрюлю выложить куски мяса, сверху посыпать крупно нарезанным луком. Полить их уксусом и маслом, положить специи и перемешать. В закрытой кастрюле шашлык должен мариноваться около 7 часов. А уже перед готовкой не забудьте посолить.

Простой маринад для шашлыка - быстро и вкусно

Опытные в готовке шашлыков люди, советуют попробовать для маринада томатный сок. Для этого рецепта берут:

1 кг мяса;

4 стакана несоленого томатного сока;

2 болгарских перца;

пару столовых ложек аджики.

Для маринада нужно измельчить перец и смешать его с соком и аджикой, затем добавить куски мяса. Для пропитки оставить все на пару часов. За это время мясо идеально смягчится, и получится вкусный шашлык.

Ранее УНИАН писал, как замариновать лук для селедки и шашлыка.

Вас также могут заинтересовать новости: