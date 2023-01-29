Маринованный лук станет отлычным дополнением для других блюд / фото ua.depositphotos.com

Замариновать лук для разных блюд достаточно просто. Маринованный овощ можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или разнообразным закускам. УНИАН раскроет некоторые секреты, которые пригодятся каждой хозяйке.

Ранее УНИАН делился простым рецептом, как замариновать курицу для шашлыка.

Как замариновать лук - пошаговый рецепт от кулинара

Кулинар Евгений Клопотенко советует брать для маринования лука виноградный или яблочный уксус. Кроме того, нужны:

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  • головка красного лука;
  • 50 г сахара;
  • 50 г соли; 
  • 100 г уксуса;
  • 150 мл воды; 
  • немного перца-горошка и гвоздики.

Луковицу разрезать на ломтики, в емкость налить воду, добавить все составляющие, кроме приправ, и пусть остывает. Потом залить маринадом лук, посыпать специями и оставить на несколько часов, после чего сцедить.

Клопотенко добавил, что вышеуказанные приправы заменимы лаврушкой или куркумой, особенно если мариновать репчатый лук. Тогда он будет с желтым оттенком.

Замариновать лук для салата - быстрый рецепт

Совет:для сокращения процесса до 30 минут, возьмите не холодную, а горячую воду. Далее нам нужны:

  • 3 луковицы;
  • 1 ч. л. сахара и соли;
  • 1 ст. л. уксуса;
  • 3 ст. л. воды.

Нарезать лук для салата, смешать ингредиенты и вылить в лук, перемешать и поставить охлаждаться.

Как замариновать лук для шашлыка - советы и рецепт

Лучше выбрать красный или фиолетовый лук, порезать не тонкими ломтиками, так он будет хрустеть. Также нужно: 

  • лук - 2 шт.;
  • яблочный уксус - 1 ст. л.;
  • вода - полтора стакана;
  • сахар - 2 ст. л.;
  • соль - 3 ч. л.

Начать с нарезки лука нетонкими ломтиками, в глубокой тарелке смешать соль и сахар, залить теплой водой и уксусом.

Совет: на этом этапе для ускорения процесса соль и сахар размешать в горячей воде, а потом добавить уксус. 

Далее сложить лук в кастрюльку, залить маринадом до краев и закрыть крышкой. Оставить на 60 минут, после добавить немного укропа и масла. Так лук хранится в холодном месте до 14 дней.

Как замариновать лук для селедки - пошаговое приготовление

Селедка подается обязательно с луком. Для маринования нужно:

  • 3 луковицы;
  • 2 ст. л. сахара и масла;
  • 250 мл воды;
  • 3 ст. л. уксуса;
  • 1 ч. л. соли;
  • молотый перец.

Сначала лук очистить и порезать ломтиками, в глубокой тарелке смешать ингредиенты и положить к ним лук, оставить на минут 30, затем маринад сцедить, полить маслом, посыпать перцем и пусть постоит еще минут 30.

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