Если вы собрались приготовить на стол селедку или пойдете на шашлыки, маринованный лук станет пикантным дополнением к ним - УНИАН расскажет, как быстро приготовить маринад.

Замариновать лук для разных блюд достаточно просто. Маринованный овощ можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или разнообразным закускам. УНИАН раскроет некоторые секреты, которые пригодятся каждой хозяйке.

Ранее УНИАН делился простым рецептом, как замариновать курицу для шашлыка.

Как замариновать лук - пошаговый рецепт от кулинара

Кулинар Евгений Клопотенко советует брать для маринования лука виноградный или яблочный уксус. Кроме того, нужны:

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головка красного лука;

50 г сахара;

50 г соли;

100 г уксуса;

150 мл воды;

немного перца-горошка и гвоздики.

Луковицу разрезать на ломтики, в емкость налить воду, добавить все составляющие, кроме приправ, и пусть остывает. Потом залить маринадом лук, посыпать специями и оставить на несколько часов, после чего сцедить.

Клопотенко добавил, что вышеуказанные приправы заменимы лаврушкой или куркумой, особенно если мариновать репчатый лук. Тогда он будет с желтым оттенком.

Замариновать лук для салата - быстрый рецепт

Совет:для сокращения процесса до 30 минут, возьмите не холодную, а горячую воду. Далее нам нужны:

3 луковицы;

1 ч. л. сахара и соли;

1 ст. л. уксуса;

3 ст. л. воды.

Нарезать лук для салата, смешать ингредиенты и вылить в лук, перемешать и поставить охлаждаться.

Как замариновать лук для шашлыка - советы и рецепт

Лучше выбрать красный или фиолетовый лук, порезать не тонкими ломтиками, так он будет хрустеть. Также нужно:

лук - 2 шт.;

яблочный уксус - 1 ст. л.;

вода - полтора стакана;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 3 ч. л.

Начать с нарезки лука нетонкими ломтиками, в глубокой тарелке смешать соль и сахар, залить теплой водой и уксусом.

Совет: на этом этапе для ускорения процесса соль и сахар размешать в горячей воде, а потом добавить уксус.

Далее сложить лук в кастрюльку, залить маринадом до краев и закрыть крышкой. Оставить на 60 минут, после добавить немного укропа и масла. Так лук хранится в холодном месте до 14 дней.

Как замариновать лук для селедки - пошаговое приготовление

Селедка подается обязательно с луком. Для маринования нужно:

3 луковицы;

2 ст. л. сахара и масла;

250 мл воды;

3 ст. л. уксуса;

1 ч. л. соли;

молотый перец.

Сначала лук очистить и порезать ломтиками, в глубокой тарелке смешать ингредиенты и положить к ним лук, оставить на минут 30, затем маринад сцедить, полить маслом, посыпать перцем и пусть постоит еще минут 30.

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