Замариновать лук для разных блюд достаточно просто. Маринованный овощ можно использовать как дополнение к мясу, рыбе или разнообразным закускам. УНИАН раскроет некоторые секреты, которые пригодятся каждой хозяйке.
- Как замариновать лук - пошаговый рецепт от кулинара
- Замариновать лук для салата - быстрый рецепт
- Как замариновать лук для шашлыка - советы и рецепт
- Как замариновать лук для селедки - пошаговое приготовление
Ранее УНИАН делился простым рецептом, как замариновать курицу для шашлыка.
Как замариновать лук - пошаговый рецепт от кулинара
Кулинар Евгений Клопотенко советует брать для маринования лука виноградный или яблочный уксус. Кроме того, нужны:
- головка красного лука;
- 50 г сахара;
- 50 г соли;
- 100 г уксуса;
- 150 мл воды;
- немного перца-горошка и гвоздики.
Луковицу разрезать на ломтики, в емкость налить воду, добавить все составляющие, кроме приправ, и пусть остывает. Потом залить маринадом лук, посыпать специями и оставить на несколько часов, после чего сцедить.
Клопотенко добавил, что вышеуказанные приправы заменимы лаврушкой или куркумой, особенно если мариновать репчатый лук. Тогда он будет с желтым оттенком.
Замариновать лук для салата - быстрый рецепт
Совет:для сокращения процесса до 30 минут, возьмите не холодную, а горячую воду. Далее нам нужны:
- 3 луковицы;
- 1 ч. л. сахара и соли;
- 1 ст. л. уксуса;
- 3 ст. л. воды.
Нарезать лук для салата, смешать ингредиенты и вылить в лук, перемешать и поставить охлаждаться.
Как замариновать лук для шашлыка - советы и рецепт
Лучше выбрать красный или фиолетовый лук, порезать не тонкими ломтиками, так он будет хрустеть. Также нужно:
- лук - 2 шт.;
- яблочный уксус - 1 ст. л.;
- вода - полтора стакана;
- сахар - 2 ст. л.;
- соль - 3 ч. л.
Начать с нарезки лука нетонкими ломтиками, в глубокой тарелке смешать соль и сахар, залить теплой водой и уксусом.
Совет: на этом этапе для ускорения процесса соль и сахар размешать в горячей воде, а потом добавить уксус.
Далее сложить лук в кастрюльку, залить маринадом до краев и закрыть крышкой. Оставить на 60 минут, после добавить немного укропа и масла. Так лук хранится в холодном месте до 14 дней.
Как замариновать лук для селедки - пошаговое приготовление
Селедка подается обязательно с луком. Для маринования нужно:
- 3 луковицы;
- 2 ст. л. сахара и масла;
- 250 мл воды;
- 3 ст. л. уксуса;
- 1 ч. л. соли;
- молотый перец.
Сначала лук очистить и порезать ломтиками, в глубокой тарелке смешать ингредиенты и положить к ним лук, оставить на минут 30, затем маринад сцедить, полить маслом, посыпать перцем и пусть постоит еще минут 30.