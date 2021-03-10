Классическая карбонара готовится с гуанчиале и итальянским сыром.

Карбонара - это классическое блюдо итальянской кухни, широко известное во всем мире. Эта сытная паста с ярким вкусом традиционно готовится из длинных спагетти, соуса на основе пармезана и сыра пекорино романо, и гуaнчиaлe - сыровяленых свиных щек. За пределами Италии некоторые ингредиенты пасты считаются деликатесами, поэтому гуaнчиaлe заменяют беконом с крупными прожилками сала. Иногда в пасту добавляют сливки, грибы, курицу и другие продукты.

Классическая паста карбонара

Спагетти - 250 г.

Бекон - 200 г.

Оливковое масло - 1 ст.л.

Пармезан - 30 г.

Чеснок - 2 зубчика.

Яйца - 3 шт.

Черный молотый перец, соль.

Спагетти варить в подсоленной воде до состояния al dente - для этого их нужно варить примерно на 2 минуты меньше, чем указано на упаковке. Чеснок очистить и раздавить. Обжарить несколько минут на оливковом масле, чтобы оно пропиталось запахом чеснока, и убрать.

Бекон нарезать полосками. Обжарить на оливковом масле после чеснока до золотистой корочки. Белки яйца отделить от желтков. Белки вам не понадобятся. Желтки до однородности взбить с молотым перцем и солью. Пармезан натереть на мелкой терке и перемешать с желтками. Если соус получился слишком густой, добавить в него небольшое количество жидкости, в которой варится паста. Соус должен быть по консистенции как густая сметана.

Спагетти откинуть на дуршлаг и сразу перемешать с поджаренным беконом и яично-сырным соусом. Равномерно перемешать ингредиенты и подавать пасту сразу же. Соус дойдет до готовности от жара горячей пасты. Иногда в миску с пастой сверху выкладывают сырой желток, чтобы он обволакивал спагетти.

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Автор: Екатерина Пулатова