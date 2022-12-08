Чтобы постные деруны были сочными и не разваливались, нужно соблюсти несколько хитростей.

Золотистые картофельные драники - любимое блюдо многих украинцев. Чтобы деруны хорошо держали форму и были сочными, в тесто для них добавляют яйца. Также деруны часто подают со сметаной или шкварками. В общем, это блюдо не воспринимается как постное. Но мы уверены - приготовить обладенные драники можно из постных продуктов.

Постные драники из картошки

Картошка - 1 кг.

Лук - 2 шт.

Пшеничная мука - 2 стол.л.

Чеснок - 2 зубч.

Подсолнечное масло - 30 г.

Соль, специи по вкусу.

Картошку и лук очистить от кожуры и сполоснуть холодной водой. Очищенную картошку натереть в миску на самой мелкой терке. Чем мельче будет натёрт картофель, тем однороднее и нежнее будут драники. Также картошку можно перемолоть на мясорубке. Если из картошки выделился сок - его стоит слить.

Очень мелко нарезать лук и чеснок, добавить в картошку. Вмешать в картофельную массу муку, соль и специи по вкусу, например, пряности для картошки. Перемешать массу до однородности. Масло разогреть на сковороде и пожарить драники по 3-4 минуты с каждой стороны.

Видео дня

Постные деруны с грибами

Картошка средняя - 10 шт.

Лук - 1 шт.

Грибы - 300 г.

Пшеничная мука - 3 стол.л.

Подсолнечное масло (для жарки) - 3 стол.л.

Соль, перец по вкусу.

Зелень - пучок.

Грибы вымыть и мелко нарезать. На сковороде разогреть 1 ложку масла и пожарить грибы до золотистого цвета (примерно 5 минут). Почистить картошку и лук. Картофель натереть на мелкой терке, лук мелко порезать. Смешать картошку, лук, муку и жареные грибы. Посолить и поперчить.

Две ложки масла разогреть на сковороде. Выложить драники на горячую сковороду ложкой и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавать драники с рубленной зеленью.

Вас также могут заинтересовать новости: