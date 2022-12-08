Золотистые картофельные драники - любимое блюдо многих украинцев. Чтобы деруны хорошо держали форму и были сочными, в тесто для них добавляют яйца. Также деруны часто подают со сметаной или шкварками. В общем, это блюдо не воспринимается как постное. Но мы уверены - приготовить обладенные драники можно из постных продуктов.
Постные драники из картошки
- Картошка - 1 кг.
- Лук - 2 шт.
- Пшеничная мука - 2 стол.л.
- Чеснок - 2 зубч.
- Подсолнечное масло - 30 г.
- Соль, специи по вкусу.
Картошку и лук очистить от кожуры и сполоснуть холодной водой. Очищенную картошку натереть в миску на самой мелкой терке. Чем мельче будет натёрт картофель, тем однороднее и нежнее будут драники. Также картошку можно перемолоть на мясорубке. Если из картошки выделился сок - его стоит слить.
Очень мелко нарезать лук и чеснок, добавить в картошку. Вмешать в картофельную массу муку, соль и специи по вкусу, например, пряности для картошки. Перемешать массу до однородности. Масло разогреть на сковороде и пожарить драники по 3-4 минуты с каждой стороны.
Постные деруны с грибами
- Картошка средняя - 10 шт.
- Лук - 1 шт.
- Грибы - 300 г.
- Пшеничная мука - 3 стол.л.
- Подсолнечное масло (для жарки) - 3 стол.л.
- Соль, перец по вкусу.
- Зелень - пучок.
Грибы вымыть и мелко нарезать. На сковороде разогреть 1 ложку масла и пожарить грибы до золотистого цвета (примерно 5 минут). Почистить картошку и лук. Картофель натереть на мелкой терке, лук мелко порезать. Смешать картошку, лук, муку и жареные грибы. Посолить и поперчить.
Две ложки масла разогреть на сковороде. Выложить драники на горячую сковороду ложкой и жарить по 2-3 минуты с каждой стороны. Подавать драники с рубленной зеленью.