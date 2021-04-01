Сытные и очень вкусные драники – одно из любимых блюд у многих.

Аппетитные драники – широко известное и очень вкусное народное блюдо из картофеля. Их едят как основное блюдо или используют как гарнир. Прекрасно смакуют хрустящие драники со сметаной.

Для драников лучше всего подходит картофель с высоким содержанием крахмала. Чтобы разнообразить блюдо, их еще готовят с мясом, сыром, грибами.

Драники

Картофель (средние клубни) - 5 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Для соуса

Творог - 70 г

Сметана - 150 г

Чеснок - 1 зубчик

Зелень (зеленый лук или укроп)

Картофель и лук очистить. При этом очищенный картофель не стоит опускать в холодную воду, ведь из него выйдет часть крахмала.

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Сперва натереть лук на мелкой терке. Затем на этой же терке надо натереть картофель (лук не дает ему темнеть).

Если масса получилась достаточно жидкой, нужно слить немного лишней жидкости, прикрывая общую массу ножом. Далее добавить немного муки, чтобы получить нужную консистенцию. Можно муки и не добавлять, однако, если картофель с низким содержанием крахмала, благодаря ему драники не будут разваливаться.

Разогреть сковороду, налить немного растительного масла. Жарить драники на среднем огне. Готовые драники выложить на салфетки или бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло.

Драники можно подавать со сметаной, или же сделать соус.

Приготовление соуса. Творог перетереть в сметану через мелкое сито. Хорошо перемешать, слегка посолить, добавить раздавленный чеснок и зелень. Перемешать все до однородной массы.

Драники с курицей

Картофель - 300 г

Курица (филе) - 200 г

Куриные яйца - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Пшеничная мука - 2 ст. л.

Растительное масло - 2 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Куриное мясо очень мелко порезать. Картофель помыть, очистить и натереть на средней терке. Соединить в миске порезанное филе курицы и натертый картофель.

Репчатый лук также натереть на терке или очень мелко порезать. Добавить к картофелю и курятине.

Посолить и поперчить по вкусу. Разбить куриное яйцо, добавить пару столовых ложек майонеза. Перемешиваем, чтобы ингредиенты соединились. Добавить муку и перемешать до получения однородной массы.

На сковороде разогреть масло. Столовой ложкой выкладывать смесь на сковородку. Слишком толстыми делать драники не нужно, чтобы мясо успело прожариться. Накрыть сковороду крышкой на некоторое время, а затем снять и дать драникам подрумяниться.

Обжаренные с обеих сторон драники выложить на бумажное полотенце, чтобы дать стечь лишнему жиру. Подавать со сметаной, свежей зеленью.

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Автор: Алина Вишневская