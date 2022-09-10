Томатный соус с яблоками имеет насыщенный вкус помидоров и легкую яблочную кислинку.

Вместо магазинного кетчупа с непонятным составом рекомендуем приготовить соус к мясу и омлетам самостоятельно, пока длится сезон помидор. Мы уже публиковали рецепт домашнего кетчупа, а сейчас расскажем, как закрыть томатный соус с яблоками на зиму. Богатый вкус соуса со множеством ноток полюбится вам с первой ложки.

Томатный соус с яблоками на зиму

Яблоки - 1 кг.

Помидоры - 1.5 кг.

Лук - 2 шт.

Перец черный молотый - 0.5 чайн.л.

Перец красный молотый - 0.5 чайн.л.

Соль по вкусу.

Сахар - 1.5 стол.л.

Уксус - 2 стол.л.

Чеснок - 6 зубч.

Перец острый молотый - по желанию.

Чеснок пропустить через пресс или натереть на терке. Яблоки очистить от сердцевин. Нарезать лук, яблоки и помидоры одинаковыми небольшими кусочками. Все нарезанные ингредиенты выложить в большую кастрюлю для варки. Добавить в кастрюлю сухие специи, соль и сахар. Поставить смесь на средний огонь на 10 минут. Затем перебить соус блендером и тушить 40 минут.

После окончания варки добавить в соус уксус и варить ещё 15 минут. Разлить готовый соус по стерилизованным банкам и накрыть стерилизованными крышками.

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Томатный соус с яблоками, сливами и перцем

Помидоры - 2 кг.

Сливы - 0,5 кг.

Яблоки - 0,5 кг.

Лук - 0,5 кг.

Соль - 2 ст. л.

Сахар - 3-4 ст. л..

Подсолнечное масло - 150 мл.

Чеснок - 1 головка.

Болгарский перец - 2 шт..

Острый перец - 1 шт.

Гвоздика - 6 шт..

Перец горошком - 6-8 шт.

Душистый перец - 5 шт.

Лавровый лист - 2-3 шт.

Мускатный орех - 1/2 ч. л.

Все овощи тщательно вымыть. Очистить от косточек сливы и яблоки. Крупно нарезать болгарский и острый перцы, помидоры, лук и яблоки. Сливы разрезать пополам. Все овощи и фрукты перебить блендером или пропустить через мясорубку. Варить массу 20 минут, затем добавить сахар и соль.

Гвоздику, душистый перец, перец горошком и лавровые листы завернуть в марлю и опустить в соус. Влить в соус подсолнечное масло. Варить соус ещё 20-30 минут, затем вытянуть марлю со специями. В конце варки добавить в соус мускатный орех и измельченный чеснок.

Выключить огонь и остудить соус до комнатной температуры. Затем пробить соус блендером, чтобы он загустел. Поставить на огонь, довести до кипения и сразу выключить огонь. Разлить горячий соус по стерилизованным банкам.

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