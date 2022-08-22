В чем разница между томатным соусом и кетчупом, и как заготовить вкусный кетчуп на зиму - узнайте в материале УНИАН.

Кетчуп - один из любимых соусов для украинцев, его подают к разным блюдам, едят круглый год в чистом виде или заготавливают на зиму. Интересно, что соус и кетчуп - это не одно и то же. Соусом считается жидкость из разных ингредиентов, а кетчуп может быть только томатным.

УНИАН расскажет, как приготовить быстрый кетчуп из помидор и запастись им на зиму.

Домашний кетчуп, как магазинный - рецепт

помидоры - 5 кг;

репчатый лук - 1 кг;

сахар - 250 гр;

соль - 2 ст.л;

молотая корица - 1 ч.л;

молотый черный перец - 1 ч.л;

паприка или молотый красный перец - 1 ч.л;

молотая гвоздика - 1 ч.л;

уксус 9% - 50 мл.

Помидоры нарезать крупными дольками, удалить сердцевину, выложить в кастрюлю. Поставить емкость с помидорами на слабый огонь и дождаться, пока они дадут сок. Если за 10-15 минут этого не произойдет, то влить немного воды. Перемешать и тушить овощи 40-50 минут на среднем огне.

Репчатый лук крупно нарезать, добавить к помидорам, довести до кипения и варить на слабом огне 1.5-2 часа. Затем снять кастрюлю с огня, добавить сахар, соль, корицу, черный перец, гвоздику, паприку (красный перец). Перемешать и измельчить массу блендером. По желанию можно дополнительно пропустить ее через сито.

Наполнить кастрюлю томатной массой, снова поставить на огонь, довести до кипения и варить 1.5-2 часа. Когда кетчуп загустеет, влить уксус, поварить еще 10 минут и выключить огонь. Разлить готовый кетчуп по стерилизованным банкам.

Домашний кетчуп с яблоками

помидоры - 4 кг;

кисло-сладкие яблоки - 500 гр;

репчатый лук - 250 гр;

соль - 0.5 ст.л;

сахар - 250 гр;

яблочный уксус - 50 мл;

молотый черный перец - щепотка;

молотая корица - 0.5 ч.л.

Помидоры вымыть, очистить от кожицы, пропустить через мясорубку или блендер. Перелить массу в кастрюлю, поставить на умеренный огонь и готовить около 1.5 часа, пока будущий кетчуп не загустеет.

Яблоки помыть, срезать кожицу, крупно нарезать и добавить в томатное пюре. Довести смесь до кипения, снять с огня и подождать 15-20 минут, пока масса полностью остынет. Снова пропустить ее через блендер и поставить на средний огонь, затем добавить соль и сахар, перемешать. После того, как кетчуп закипит, добавить уксус, перец и корицу, готовить еще 5-10 минут, а затем разлить по стерилизованным банкам.

Кетчуп - рецепт на зиму со сливами

помидоры - 2 кг;

слива - 1 кг;

репчатый лук - 250 гр;

чеснок - 100 гр;

петрушка - 0.5 пучка;

острый красный перец - 2 шт;

соль - 0.5 ст.л;

сахар - 200 гр;

смесь перцев - 0.5 ч.л;

лавровый лист - 2 шт;

уксус 9% - 2 ст.л.

Помидоры очистить от кожицы, у слив удалить косточки, лук нарезать на несколько частей. Все ингредиенты сложить в блендер, измельчить, перелить массу в кастрюлю, варить на среднем огне, помешивая, около 2 часов.

Отдельно измельчить в блендере петрушку, чеснок и перец. Добавить эту смесь в томатное пюре, затем всыпать соль, сахар и смесь перцев, влить уксус и положить лавровый лист. Перемешать соус и готовить до загустения 40-50 минут. По истечении этого времени достать из кетчупа петрушку и перелить его в стерилизованные банки.

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